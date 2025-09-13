Nicaragua exige respeto a EE.UU. ante nota calumniosa sobre reo implicado en actividades terroristas

El Gobierno de Nicaragua, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, emitió una nota diplomática dirigida a la Embajada de Estados Unidos en Managua, en la que exige respeto y rechaza una comunicación que califica de irrespetuosa, ofensiva, calumniosa, difamatoria y llena de falsedades.

Nicaragua recuerda, que nada puede legitimar la difusión de mentiras y calumnias, como las que, el Departamento de Estado y esa Embajada, han difundido.

La protesta se da en referencia a una nota previa de la Embajada de Estados Unidos en Managua sobre la situación del reo nicaragüense Yerri Gustavo Estrada Ruiz.

La comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores destaca que Estrada Ruiz es un golpista que ha sido acusado y condenado por actividades terroristas en Nicaragua y que la Embajada estadounidense ha difundido mentiras y calumnias sobre la situación del reo.

Para demostrar la falsedad de las acusaciones de Estados Unidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Yerri Gustavo Estrada Ruiz fue presentado ante los medios de comunicación, y se constató que goza de perfecta salud y acceso a sus derechos, incluyendo las visitas de sus familiares.

“Recordamos que este tipo de publicaciones y acusaciones falsas exponen a quienes las difunden, y no caben en vínculos considerados diplomáticos, que nos obligan a verificar, certificar y ser veraces, además de respetuosos en todas nuestras comunicaciones”, expresa la Cancillería.

El Gobierno de Nicaragua considera que el lenguaje de la nota de Estados Unidos es más propio del activismo de Organismos irresponsables que desconocen el manejo de la Verdad.