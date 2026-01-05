Nicaragua envía mensaje de Condolencias y Solidaridad ante la caía de Compañeros Cubanos en ilegal ataque contra Venezuela

Los Copresidentes de Nicaragua Comandante Daniel Ortega y Compañera Rosario Murillo enviaron un mensaje de Condolencias y Solidaridad a los Compañeros, General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder Histórico de la Revolución Cubana, Comandante de la Revolución, y Miguel Díaz-Canel, Presidente de Cuba y Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba, ante la caída de Compañeros cubanos en el ilegal ataque contra Venezuela.

A continuación, mensaje íntegro:

Managua, 5 de Enero, 2026

Compañero General de Ejército

Raúl Castro Ruz

Líder Histórico de la Revolución Cubana

Comandante de la Revolución

Compañero Miguel Díaz-Canel

Presidente de la República de Cuba

y Primer Secretario

del Partido Comunista de Cuba

Queridos Compañeros y Hermanos :

Compartimos la indignación y el dolor del Pueblo y Gobierno de Cuba y particularmente de las Familias de los Compañeros caídos en el ilegal ataque contra Venezuela, y en estos momentos trágicos enviamos nuestro Cariño, Reconocimiento y Solidaridad al valiente Pueblo de Fidel.

Junto a nuestras Familias y Pueblos en esta Patria Grande, reafirmamos, con la Dignidad que nos caracteriza a tod@s, que la Paz és el único Camino para vencer las miserias que siglos de codicia han impuesto en estas Tierras Sagradas, que son, por decisión unánime, Zonas de Paz, Justicia y Desarrollo.

Nuestro Abrazo Fraternal a todo ese Gran Pueblo de Fidel, Heroico y Vencedor.

Firmas

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo