Nicaragua envía felicitaciones al Presidente Vladimir Putin en vísperas del Día de Rusia

Los Copresidentes Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo enviaron un mensaje de felicitación al presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, con motivo de conmemorarse el 36° Aniversario del Día de Rusia el viernes 12 de junio.

En la misiva, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en nombre del pueblo nicaragüense, saludó la proclamación de la soberanía nacional del país euroasiático y reconoció sus luchas históricas a favor de la paz, el desarrollo y el bienestar de sus ciudadanos.

Asimismo, las autoridades nicaragüenses reiteraron su voluntad invariable de continuar fortaleciendo los lazos de hermandad, solidaridad, cooperación y respeto mutuo que unen a ambas naciones dentro de los principios de soberanía y la construcción de un mundo multipolar.

El mensaje concluye reafirmando el compromiso de seguir avanzando juntos en la búsqueda de un futuro próspero, enviando un abrazo fraterno y el cariño de las familias nicaragüenses al pueblo y gobierno ruso.