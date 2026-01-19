Nicaragua envía condolencias a España por tragedia ferroviaria

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional envió este lunes un mensaje oficial de condolencias y solidaridad a Su Majestad Felipe VI, Rey de España, y al Presidente del Gobierno español, Don Pedro Sánchez, tras el trágico accidente de trenes ocurrido recientemente en la ciudad de Córdoba.

En la misiva, suscrita por los Copresidentes Comandante Daniel Ortega y compañera Rosario Murillo, Nicaragua manifestó su profundo pesar por las víctimas y las familias afectadas por este siniestro.

El Gobierno nicaragüense destacó el sentimiento de tristeza compartido ante las sensibles pérdidas humanas registradas en el país europeo

A través del mensaje, Nicaragua reafirma su cercanía con el pueblo de España en momentos de duelo nacional, calificando a los ciudadanos españoles como un «pueblo generoso» y extendiendo un abrazo fraterno desde Centroamérica.