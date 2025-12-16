Nicaragua entregará Bono Presidencial a más de 470 mil niños y niñas estudiantes en enero 2026

La Copresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, anunció la entrega del bono presidencial para los niños y niñas de preescolar, educación especial, primero y segundo grado de primaria regular y multigrado.

La compañera detalló que la juventud victoriosa entregará el bono entre el lunes 19 y el sábado 24 del mes de enero del año 2026.

La Copresidenta dijo que son más de 470 mil niños y niñas cuyos padres van a recibir el bono presidencial para comprar sus útiles.

Agregó que el bono presidencial, el cual ya fue dado a inicios de este año, es de más 2000 córdobas y se entregará nuevamente entre el lunes 19 y sábado 24 de enero.