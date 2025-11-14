Nicaragua Diseña brilla en San Salvador con trabajo de Brisa Hernández

Nicaragua Diseña participó en la quinta edición de la pasarela “Moda por una Causa 2025”, celebrada anoche en el centro de San Salvador, El Salvador.

El evento convirtió el histórico edificio Ex Telégrafo y la calle Rubén Darío en una pasarela al aire libre.

La delegación nicaragüense estuvo liderada por la diseñadora Brisa Hernández, quien estuvo acompañada por las modelos Elizabeth Córdoba, Gabriela Coca, Gloria Acuña, John Rivas y Luis Lovo.

Brisa Hernández cautivó al público con su colección conceptual llamada “La Pieza”.

Esta colección explora la textura de la piel y la erosión de la tierra. Usó siluetas contemporáneas y contrastes entre lo áspero y lo pulido.

La diseñadora nicaragüense es parte de una nueva generación de creadores centroamericanos.

Ella entiende la moda como un lenguaje de cambio social. Su trabajo anterior incluye colecciones destacadas como “Río” y “El Resplandor”.

Además de su trabajo en las pasarelas, Brisa Hernández es docente en la Escuela Creativa de Nicaragua Diseña, donde apoya la formación de nuevos talentos.

Con esta participación, Nicaragua Diseña reafirma su compromiso con la proyección del talento nicaragüense y busca fortalecer los lazos culturales en Centroamérica.