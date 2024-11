Nicaragua denuncia usurpación en la Secretaría General del SICA y llama a restaurar la institucionalidad

La Vicepresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo, informó que a través de una carta del Ministro de Relaciones Exteriores, el Gobierno de Nicaragua denuncia y rechaza la usurpación de la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

«Hoy compañeros, compañeras, 7 de noviembre nuestro Canciller, compañero Valdrack Jaentschke, ha hecho llegar una carta a los Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros del SICA y con copias, por supuesto a los Jefes de Estados de nuestra Región SICA. En esa carta les decimos que nuestro Gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministro es el que escribe, saluda a los hermanos de gobierno y cancillerías de los países SICA, en referencia a una comunicación ofensiva, remetida ayer desde la denominada Dirección Ejecutiva, denominada así, una forma toda rara de estar presentando a ese SICA que está acéfalo», mencionó.

Agregó que «¿por decisión de quiénes? Bueno, eso lo sabemos. La Secretaría General del SICA está acéfala, sin embargo, hay una denominada Dirección Ejecutiva y esa carta que suscribe esa Dirección Ejecutiva comunica y solicita a los gobiernos de los países SICA analizar una propuesta de agenda de trabajo y un proyecto de presupuesto, oigan bien, presupuesto de una Secretaría General que no existe porque está acéfala y quieren que se analicen agendas y presupuestos desde una dirección administrativa que no corresponde según todas las normativas del SICA, agenda y presupuesto para el año que viene».

«Nuestro Gobierno denuncia y rechaza de manera categórica cualquier intento de usurpación, porque eso es, de la figura del Secretario General del SICA, de parte de esa denominada Dirección Ejecutiva, solo es una oficina administrativa interna que no tiene ninguna competencia para ejercer atribuciones que solo corresponden a los Estados miembros y a la coordinación que ejerce el Secretario General del SICA», enfatizó.

La Compañera Rosario, subrayó que «esa llamada Dirección Ejecutiva tampoco tiene facultad para comunicarse con los Estados miembros, no debería, están usurpando la Secretaría General del SICA, no puede comunicarse sobre ningún asunto político, administrativo u operativo, porque eso es del exclusivo ejercicio del Secretario General del SICA».

«Nuestro Gobierno reitera la posición de rechazo a que la oficina antes mencionada someta a los Estados miembros una agenda de trabajo, ¿qué es eso? Y un presupuesto, ¿para qué gastos? Si no hay Secretaría General. Un órgano, ese órgano está acéfalo. También reiteramos que la Dirección Ejecutiva deben abstenerse, debe abstenerse de continuar enviando comunicaciones a los Estados miembros sobre asuntos que son del SICA, están usurpando lo denunciamos, lo rechazamos y contrario a todos los reglamento y a todos los protocolos que rigen la vida institucional del SICA, están autodenominándose, de hecho, Secretarios Generales, ¿qué es eso? No está nombrado el titular del órgano establecido por el Protocolo de Tegucigalpa, por lo tanto no pueden continuar comunicando nada a los Estados miembros sobre asuntos del SICA», reiteró.

Indicó que «se hace un llamado a los gobiernos de estos países SICA, a nuestros hermanos, a restaurar con urgencia la institucionalidad de este espacio regional y cumplir con el Protocolo de Tegucigalpa y los acuerdos presidenciales suscritos entre los Estados miembros, así cumpliendo con las normativas, los protocolos, todo lo establecido para el funcionamiento de nuestro sistema es que vamos adelante, lo contrario es hacer fraude, es una Secretaría fraudulenta, usurpadora, la administrativa sustituyendo a la Secretaría General, es usurpación lo denunciamos, lo rechazamos y nos llamamos a superar esta tendencia que no corresponde con lo que deber ser nuestro sistema».