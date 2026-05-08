Nicaragua conmemorará a Héroes de la Unión Soviética

La Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo, destacó este fin de semana como un tiempo para agradecer a Dios por la Paz que vive Nicaragua y para honrar la memoria de los héroes que con su sacrificio contribuyeron al fin de la Segunda Guerra Mundial.

Managua honra Héroes soviéticos por la Paz

Subrayó que es «Un fin de semana para recordar a todos los Héroes que alcanzaron con su sacrificio infinito el fin de la Segunda Guerra Mundial y lo que todos pedimos a Dios, es el fin del fascismo”.

Las luchas siguen y pedimos a Dios que a la humanidad le dé fortaleza para seguir combatiendo esos son seres humanos que todavía viven de fantasmagoría y creen que pueden con perversión continuar destruyendo el mundo y, sobre todo, lacerando el espíritu humano que se alza siempre sobre la maldad, agregó.

La compañera Rosario Murillo informó que en Managua estaremos mañana honrando a los Héroes de la Unión Soviética, a los Regimientos Inmortales.

Sesión solemne en la Asamblea Nacional para rendir honores a esos millones de héroes que lograron con su valentía, su determinación y con su sacrificio poner el punto final en aquel momento a la Segunda Guerra Mundial, al nazismo, al fascismo, que luego como la bacteria se reproduce, sin embargo, la humanidad despierta, mencionó.

“Después está la marcha honrando a los regimientos inmortales en la Plaza de la Revolución; está también la presentación de la película alusiva a esa gran victoria en la Cinemateca Nacional y luego otros eventos y actividades donde nos unimos todos para celebrar el heroísmo que permitió alcanzar la paz y dar gracias a Dios, además de invocarle para que sigamos bravamente luchando por la paz y alcanzando la paz para la humanidad», agregó.

Recalcó la compañera Rosario Murillo que «debemos seguir combatiendo el mal y apostando por el bien común, por el bien, porque el máximo, el máximo bien es la Paz de la humanidad y para la humanidad».

