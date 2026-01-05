Nicaragua conmemora 19 años de Pueblo Presidente con el compromiso de resguardar la Paz

En el marco de la conmemoración del 19 aniversario de la instalación del modelo de «Pueblo Presidente», el Gobierno de Nicaragua reafirmó este lunes su compromiso irrevocable con la paz y la soberanía nacional.

Nicaragua celebra 19 años de Pueblo Presidente

A través de un mensaje cargado de valores cristianos y sandinistas, la Copresidente de Nicaragua, compañera Rosario Murillo destacó la unidad de las familias nicaragüenses frente a los desafíos regionales y se ratificó la solidaridad absoluta con el pueblo de Venezuela ante las recientes agresiones a su seguridad y honor.

El mensaje expresa literalmente:

Esta Semana estamos conmemorando 19 Años de Pueblo Presidente.

Esta Semana declaramos firmemente, en este 19 Aniversario, que nuestro Camino és la Paz.

Esta Semana elevamos el Compromiso irrevocable de un Pueblo Valiente, Formidable, Compromiso irrenunciable con la Paz y el Derecho de Tod@s a Vivir Dignamente, con Alegría y Bienestar.

En estos días nos hermanamos con los Pueblos del Mundo que trabajamos juntos para asegurar, para cuidar, para resguardar, nuestro Derecho a vivir tranquil@s y segur@s.

En estos días que han sido muy particulares, porque se ha herido la Seguridad y la Paz en Nuestramérica-Caribeña, nos hemos declarado en Infinita Hermandad con el Pueblo Glorioso de Bolívar, de Chávez, de Nicolás, ese Pueblo honroso que hoy se eleva sobre todas las miserias, para exigir Justicia y Respeto a la Dignidad de tod@s y cada un@, y a la Vida de Nicolás, de Cilia, Herman@s entrañables que fueron secuestrados y trasladados ilegalmente a los Estados Unidos, donde se pretende seguir hiriendo la Autoridad y el Honor de Tod@s.

El 10 de Enero se cumplen 19 Años de Pueblo Presidente. Y en estos 19 Años hemos cultivado y cuidado, hemos resguardado nuestro Sublime y Supremo Derecho a vivir tranquil@s, segur@s, trabajando en Concordia para avanzar y prosperar. Porque esa Tranquilidad, esa Seguridad, esa Garantía de Unidad, Trabajo y Paz és lo que nuestro Pueblo demanda y merece, nuestro Pueblo Presidente que conoce, que sabe, porque sabemos, de Luchas, de Honor, y desde nuestro Carácter insobornable, y de la Mano de Dios, siembra y sembramos todas las Nuevas Victorias, que son Triunfos de la Vida Buena, que tod@s queremos.

En estos días de sentimientos mezclados, como Pueblo Heroico de Darío que clama Paz, de Sandino, Gran Espíritu, que creyó en la Paz, nos preparamos para seguir gritando con nuestro inmortal e infinito Rubén :

“¡Oh, Pueblos nuestros! ¡Oh Pueblos nuestros! Jun-taos

en la Esperanza y en el Trabajo y la Paz.

No busquéis las tinieblas, no persigáis el caos,

y no reguéis con sangre nuestra Tierra feraz”.

Con Rubén, Inmortal e Infinito, en los próximos días se abre el Nuevo Año Legislativo desde la Asamblea Nacional y conmemoramos juntos el 19 Aniversario de Pueblo Presidente, con el invariable Compromiso, como Pueblo de Dios, Pueblo de Fé y Esperanza, de continuar alzando nuestra Espiritualidad, nuestros Ideales y Valores Cristianos, Socialistas y Solidarios, que nos dictan el Amor como Bien Supremo, y la Paz como Deber Superior.

Nuestro Porvenir és de Avances de la Paz y del Bien Común, de la Vida Digna y Segura, en esta Nicaragua Luchadora que clama a Jesucristo y reza en Español.

La Paz es nuestro insustituible Camino, porque Nicaragua Triunfa en Trabajo, Paz y Unidad. Y así Vamos Adelante, en Trabajo, Paz y Unidad !

