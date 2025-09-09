type here...
Buscar
32.7 C
Managua
martes, septiembre 9, 2025
Destacadas

Nicaragua condena ataque terrorista de Israel en Qatar

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua emitió un comunicado en el que «rechaza y condena contundentemente» un ataque atribuido al Gobierno de Israel contra instalaciones en Doha, Qatar.

Nicaragua repudió el ataque alevoso y terrorista, y afirmó que viola el derecho internacional y la soberanía de Qatar.

El gobierno nicaragüense, que ha sabido enfrentar con Dignidad al Terrorismo de Estado, expresó su enfática repulsa hacia el ataque, el cual también atenta contra los esfuerzos de paz para el pueblo palestino en los que Qatar participa activamente.

El comunicado concluye con un mensaje de solidaridad con Qatar y el pueblo palestino, y un llamado a seguir trabajando sin descanso, por la restitución de los Derechos del Heroico Pueblo Palestino.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456