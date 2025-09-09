Nicaragua condena ataque terrorista de Israel en Qatar

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua emitió un comunicado en el que «rechaza y condena contundentemente» un ataque atribuido al Gobierno de Israel contra instalaciones en Doha, Qatar.

Nicaragua repudió el ataque alevoso y terrorista, y afirmó que viola el derecho internacional y la soberanía de Qatar.

El gobierno nicaragüense, que ha sabido enfrentar con Dignidad al Terrorismo de Estado, expresó su enfática repulsa hacia el ataque, el cual también atenta contra los esfuerzos de paz para el pueblo palestino en los que Qatar participa activamente.

El comunicado concluye con un mensaje de solidaridad con Qatar y el pueblo palestino, y un llamado a seguir trabajando sin descanso, por la restitución de los Derechos del Heroico Pueblo Palestino.