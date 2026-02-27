Nicaragua cierra con derrota ante Cuba en serie amistosa internacional



La selección de béisbol de Nicaragua cerró con derrota 6-0 ante Cuba, la serie amistosa internacional previo a su participación en el Clásico Mundial de béisbol.



En el encuentro ante los cubanos, jugado la noche de este viernes en el estadio Nacional Soberanía, por Nicaragua Chase Dowson ligó tres hits y Juan Diego Montes 2, nuestros bateadores se poncharon 15 veces.



En picheo trabajaron Ronald Medrano, Dilmer Mejía, Juan Carlos Ramirez, Kenword Burton, Carlos Teller y Bryan Torres.



En la serie Nicaragua empató 2-2 el primer juego, perdimos 3-1, ganamos 3-1 y perdimos 6-0, cerramos, con una victoria, dos derrotas y un empate.



La selección de béisbol de Nicaragua viaja el domingo en horas de la tarde rumbo a Estados Unidos.



El próximo martes Nicaragua se enfrenta al equipo de Grandes Ligas, Mets de Nueva York y el miércoles ante San Luis, ambos juegos a las 12 del mediodía previo a su debut en el clásico mundial.



El viernes seis de marzo a las seis de la tarde Nicaragua debuta en el Clásico Mundial ante República Dominicana.



Nicaragua juega el sábado 7 de marzo ante Países Bajos, a las once de la mañana.



El 8 de marzo jugaremos ante Israel y cerramos el torneo el lunes 9 ante Venezuela, ambos juegos a las seis de la tarde.