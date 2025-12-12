Nicaragua celebra en grande a Santa María de Guadalupe

Este viernes 12 de diciembre, fecha en que se celebra a la Virgen de Guadalupe, la compañera Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua, destacó la fe y el agradecimiento por tanta bendición.

En su comunicación destacó la inauguración del Hospital Primario en el departamento de Granada, que lleva el nombre del cerro milagroso: Tepeyac.

«Muy buenas tardes, queridas familias de esta Nicaragua bendita, bendecida, prosperada y victoriosa, una Nicaragua de fe, una Nicaragua que celebra en grande a Santa María de Guadalupe, nuestra Madre en la advocación que tantos devotos reúne en nuestra América: Santa María de Guadalupe», expresó.Dijo: «Hemos estado pendientes de las celebraciones, la peregrinación allá en México, como hemos estado pendientes también de cuánto celebra a la Madre en la advocación de Guadalupe las familias nicaragüenses; se oye y se siente la algarabía de la pólvora, de la fiesta, del agradecimiento por tanta bendición; nuestra Madre, el agradecimiento por tanta bendición. Nuestra Madre, el agradecimiento que nace de nuestra fe profunda en la Madre de Dios. Y sabemos que con su manto nos protege».

«¿Acaso no estoy yo aquí, que soy tu madre? Dice la Virgen de Guadalupe, y sabemos que la Virgen María, nuestra Madre, en todas sus advocaciones, y para nosotros los nuestroamericanos, la Virgen de Guadalupe, la Morenita del Tepeyac, presente en nuestras vidas, fortaleciendo la fe, fortaleciendo el cariño, el respeto y la comunicación entre todos y por el bien de todos: las familias, los hogares, entre todos y por el bien de todos», resaltó.

Asimismo, dijo: «Quiero enviar un abrazo especial a los municipios donde se celebra a Santa María de Guadalupe como santa patrona, Tola, por ejemplo, y recordamos Tola porque íbamos en días como este a celebrar la vida de Gaspar, la gracia que nos dio el Padre Celestial, poniendo a Gaspar; Gaspar en nuestra Nicaragua fortaleciendo fe, principios, valores, derechos; mostrándonos lo que es ser un buen hijo de Dios, un excelente cristiano».

Recordó que «veíamos, ahí, en ese tiempo, una bonita peregrinación de carretas que llegaban hasta el pueblo, y creo que debe de haber también en otros municipios, por lo tanto, y por lo pronto, aquí estamos, pidiendo siempre a nuestra Madre, en este caso a la Morenita del Tepeyac».

Externó que en su honor fue entregado a las familias un nuevo hospital. «Y a propósito, estamos inaugurando en su nombre, con su gracia, entregándole a las familias, de la juventud a las familias, la juventud de todos los tiempos, la juventud heroica, ese nuevo hospital allá en Granada que lleva el nombre del cerro milagroso: el Tepeyac».

«Siempre, siempre más allá. Sabemos que está la fuerza espiritual que nos llena a todos, que nos moviliza a todos y que nos hace precisamente como somos, heroicos, valerosos, victoriosos, gracias a Dios», concluyó.