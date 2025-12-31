Nicaragua celebra el legado de Fidel y la amistad con Cuba

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, a través del Copresidente Daniel Ortega y la Copresidenta Rosario Murillo, envió un emotivo mensaje al pueblo y gobierno de Cuba este 31 de diciembre de 2025.

La carta, dirigida al General Raúl Castro y al Presidente Miguel Díaz-Canel, conmemora el 67 aniversario de la entrada triunfal de Fidel Castro a La Habana, hecho que marcó el inicio definitivo de la revolución cubana.

El documento destaca la inquebrantable solidaridad entre ambos países en este año especial que coincide con el centenario del nacimiento del Comandante Fidel Castro, a quien los líderes nicaragüenses describen como un genio revolucionario que dejó el deber de «seguir construyendo el Porvenir».

A continuación, el mensaje

Managua, 31 de Diciembre, 2025

Compañero Miguel Díaz-Canel

Presidente de la República de Cuba

y Primer Secretario

del Partido Comunista de Cuba

Compañero General de Ejército

Raúl Castro Ruz

Líder Histórico de la Revolución Cubana

Comandante de la Revolución

Queridos Compañeros y Hermanos :

Hoy celebramos el 67 Aniversario de la gloriosa entrada de Fidel a La Habana. Ese momento marcó un punto de especial significado para l@s Revolucionari@s de Nuestramérica-Caribeña y del Mundo.

En este Año del Centenario de nuestro Comandante Fidel, la Revolución Popular Sandinista rinde Homenaje a él, a Raúl, a su Pueblo Heroico y Siempre Digno y Victorioso.

En tiempos difíciles se conoce la Fortaleza de los Pueblos. La Revolución Cubana és un Templo de Coraje, Honor y esas Certezas Invictas y construyéndose y reconstruyéndose, de que un Mundo Mejor és ya indispensable.

A Usted, General Raúl, a vos Miguel, a todo ese Grandioso Pueblo Cubano que tanto ejemplo y tantos significativos momentos ha dado al Mundo, nuestro Amor y nuestra firme, invariable, inclaudicable, Hermandad Solidaria.

En todo tiempo y momento, Nicaragua y los nicaragüenses nos reconocemos, con Orgullo, arte y parte del genio de Fidel, que nos dejó, en medio de todos los desafíos, el deber de seguir construyendo el Porvenir.

Daniel Ortega Saavedra Rosario Murillo