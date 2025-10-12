Nicaragua celebra Día de la Resistencia indígena, negra y popular con gala artística de trajes tipicos

Masaya ¡La cuna del folklore! fue el epicentro artístico donde este domingo se celebró el mega desfile de trajes típicos, conmemorando el Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular.

Masaya celebra el Día de la Resistencia Indígena

El desfile acompañado de rondallas de marimbas resalta el alto sentimiento por nuestras raíces culturales y riqueza multiétnica, que no pudieron arrebatarnos durante la época de la colonización en América.

La alcaldesa de Masaya, compañera Janina Noguera, durante el desfile por el corazón de Monimbó destacó “el espíritu de lucha de nuestros ancestros que nos heredaron la sangre indígena, valiente y aguerrida para luchar por nuestra soberanía”.

En motivo de esta conmemoración, la Alcaldía de Managua y la Universidad de Emprendedores La Sandino realizaron una caminata cultural y una feria gastronómica.

La caminata salió de la rotonda Cristo Rey y culminó en la Universidad La Sandino como parte del “rescate de las raíces de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de nuestra identidad como nicaragüenses”.