Nicaragua celebra casi 60 años de la Gesta Heroica de Pancasán

La compañera Rosario Murillo, Copresidenta de la República, recordó este martes que mañana miércoles se cumplen casi 60 años de la Gesta Heroica de Pancasán.

“Mañana, 27 de agosto, se celebra en grande en todas partes. Celebramos nuestro heroísmo, nos celebramos en valor, en orgullo, en dignidad”, agregó la Copresidenta.

La compañera Rosario destacó nuestra “capacidad, esa capacidad, esa fuerza de espíritu que nos da Dios para luchar, luchar, luchar y vencer, vencer, vencer. A casi 60 años de Pancasán, Vamos Adelante”.

La gesta heroica de Pancasán, del 27 de agosto de 1967, fue el inicio de una nueva etapa en el FSLN, que asumió la decisión de continuar la lucha contra la dictadura somocista de manera frontal, hasta llegar a la insurrección del pueblo en armas, conducida por el FSLN como vanguardia.

En Pancasán cayeron los héroes sandinistas Silvio Mayorga Delgado, comandante de la columna; Rigoberto Cruz, más conocido como “Pablo Úbeda”; Francisco Moreno, Otto Casco, Fausto García, Carlos Reyna, Ernesto Fernández, Óscar Danilo Rosales, Carlos Tinoco y Nicolás Sánchez, entre otros extraordinarios combatientes.

Los sobrevivientes se replegaron a la profundidad de las montañas, para continuar luchando hasta la victoria de 1979.

