Nicaragua cae ante República Dominicana en su debut en el Clásico Mundial de béisbol



La selección de béisbol de Nicaragua cayó en su primer partido del clásico de béisbol 12-3 ante la República Dominicana, en un juego donde el marcador puede ser engañoso, la noche de este viernes.



La tropa pinolera llegó hasta el sexto episodio con el marcador empatado 3-3, demostrando talento y mucha garra sobre todo en sus primeras tres bateadas.



La tropa pinolera se encargó de explotar en una entrada y un tercio a Cristofer Sánchez abridor de Dominicana, quien por primera vez en su carrera, permite seis hits y tres carreras en un trabajo tan corto



Dominicana tomó el control del juego hasta el sexto episodio, por medio de cuadrangular de Junior Caminero ante Steven Cruz, en el juego también Onel Cruz y Julio Rodríguez también dieron cuadrangular.



El bateo nicaragüense ligó nueve hits, se destacan Ismael Munguía y Cristian Sandoval con dos cada uno; Chase Dowson, Benjamin Alegría, Jeter Downs y Freddy Zamora y Cheslor Cuthbert, dieron un hit cada uno.



En picheo por Nicaragua, Danilo Bermúdez, Dilmer Mejía y Kenword Burton no permitieron carreras.

Ronald Medrano permitió tres carreras,

Steven Cruz permitió dos, Duque Hebbert una, Osman Gutiérrez fue el mas castigado con cinco y Bryan Torres permitió una.



Al encuentro llegaron jugado en el estadio Loandepot Park, de Miami, llegaron 35 mil, 127 aficionados entre dominicanos y nicaragüense.



La selección de béisbol de Nicaragua se enfrenta a Países Bajos, este sábado a las once de la mañana en transmisión deportiva de Tu Nueva Radio Ya.