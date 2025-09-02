Nicaragua asiste en China a los actos del 80 aniversario de la victoria sobre el fascismo

Una importante delegación de Nicaragua está participando en la República Popular China, en los actos conmemorativos del 80 aniversario de la victoria sobre el Fascismo, informó la Copresidenta de la República, compañera Rosario Murillo.

Nicaragua en China: Conmemoración del 80 Aniversario

La compañera mencionó que en el evento están presentes «26 jefes de Estado, jefes de parlamento, viceprimeros ministros, representantes de alto nivel de países de Asia, África, América Latina y Europa, jefes de organizaciones internacionales y exdignatarios políticos».

Destacó que la delegación está conformada por el asesor presidencial, compañero Laureano Ortega Murillo; el Canciller, compañero Valdrack Jaentschke, el Asesor de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, compañero Carlos Selva; y el compañero Ramiro Cruz, Embajador de Nicaragua en China.

Enfatizó que la delegación de Nicaragua «asiste a todos estos actos de celebración de victorias en las que vamos todos adelante porque son victorias frente al fascismo que no volverá, y el mundo entero está de pie luchando para seguir venciendo ese fascismo criminal».

Agregó que la representación nacional también está participando en reuniones con empresas de la República Popular China que desarrollan en Nicaragua todo tipo de proyectos de bienestar, de lucha y avances contra la pobreza.

“Allá están nuestros compañeros en una también intensa agenda de reunión», finalizó la compañera Rosario, Copresidenta de la República de Nicaragua.



