Nicaragua acusa a Panamá de tender una emboscada internacional con el caso Martinelli

El Gobierno de Nicaragua alzó su voz contra una jugada sucia del Gobierno de Panamá en el caso del ex-presidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra bajo asilo humanitario en la Embajada nicaragüense en Panamá.

Lo que más extraña a Nicaragua es la jugada rara de Panamá. Primero les dan un salvoconducto al ex-presidente Martinelli, y después, como que cambiaron de opinión y andan pidiendo a INTERPOL que lo capture.

Para el gobierno nicaragüense, esto parece más bien una trampa, como que querían enredar a Nicaragua en un problema internacional. «Esta conducta contradictoria pareciera una trampa legal que pretende complicidades y deslealtades», explica el documento.

Ante esta situación, Nicaragua ha decidido no caer en lo que considera una emboscada. El gobierno le comunicó a Panamá que mientras no resuelvan esta contradicción, no pueden aceptar lo que ven como una trampa tanto para el ex-presidente Martinelli como para Nicaragua.

A continuación, la nota íntegra

Nicaragua: Respeto a Nuestro Pueblo y Gobierno

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua, ante la situación generada por las Autoridades de Panamá que han solicitado a INTERPOL emitir Alertas Rojas por acciones económicas para el Ciudadano ex-Presidente Ricardo Martinelli, en condición de Asilo Humanitario en la Embajada de Nicaragua en ese País, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores informa :

Hemos conocido recientemente, con alarma, acciones violatorias del fuero diplomático y de la condición de Asilo, de parte de Autoridades en distintos Países, que han asaltado e invadido Embajadas, incluso agrediendo físicamente a Embajadores, y secuestrando a asilados. No comprendemos por qué las Autoridades panameñas han otorgado Salvoconducto y casi inmediatamente han emitido una solicitud de Alerta Roja por acciones criminales a INTERPOL. Esta conducta contradictoria pareciera una trampa legal que pretende complicidades y deslealtades ajenas al comportamiento político coherente con las Convenciones Internacionales, del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua. Por lo tanto, hemos comunicado a las Autoridades Panameñas que mientras ellos, no resuelvan esta incongruencia, no podemos, como Autoridades de un Estado Responsable y Humanista, aceptar lo que consideramos una emboscada, tanto al Ciudadano ex-Presidente, en condición de Asilo y Refugio en nuestra Sede Diplomática, quien estaría expuesto a acciones agresivas, como al mismo Gobierno de Nicaragua, a quien se pretende generar un conflicto internacional que ni nos interesa, ni nos incumbe, ni nos pertenece. Denunciamos por lo tanto, las posiciones y actitudes absurdas de las Autoridades de Panamá, Posiciones que deberían enmendar de inmediato, ubicándose al lado de la corrección política y humanista. El Gobierno de Panamá, además, se ha ca-racterizado, desde que asumió el Presidente José Raúl Mulino Quintero, por desconocer, difamar y actuar contra el Gobierno de Nicaragua, en inmerecidas Declaraciones ofensivas, y además, bloquear, en complicidad con otros Países, el Derecho de Nicaragua al Asiento que nos corresponde legítimamente en la Se-cretaría General del SICA.

En coherencia con nuestra Vocación de Buena Ve-cindad y de correcta interpretación y aplicación de las Legislaciones, Convenciones y el Derecho Inter-nacional, exigimos a las Autoridades de Panamá, a su Presidente, y a su Ministerio de Relaciones Exte-riores, actuar como corresponde, y propiciar Rela-ciones de Respeto, Entendimiento y Hermandad entre nuestros Países, porque nuestros Pueblos sí saben ser Hermanos.

Managua, 31 de Marzo, 2025

Ministerio de Relaciones Exteriores

Gobierno de Reconciliación

y Unidad Nacional

República de Nicaragua