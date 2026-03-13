Nica que trabajaba en delivery perece atropellado por automóvil en Los Ángeles

El nicaragüense Fernando Manuel Huerta Rodríguez, de 25 años, falleció en un hospital después de ser atropellado por un automóvil en el condado de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Fernando Manuel Huerta Rodríguez, de 25 años

De acuerdo con los reportes, Huerta Rodríguez andaba realizando entregas a domicilio cuando fue impactado por el vehículo en la intersección de East Vernon Avenue y South Central Avenue.

A causa del impacto, el nica sufrió heridas graves y fue trasladado a un centro asistencial, donde falleció posteriormente y su cuerpo se encuentra en la Morgue en espera de ser reclamado.

Fernando Manuel Huerta dejó desprotegidos a dos niños pequeños y su esposa embarazada; y sus familiares necesitan 4 mil 500 dólares para repatriar su cuerpo a la tierra que lo vio nacer.

Ante esa situación se encuentran haciendo una colecta a través de la plataforma Gofundme en la cual apenas llevan recaudados poco más de 500 dólares.

