jueves, agosto 28, 2025
Nica es extraditado de Estados Unidos a Costa Rica para responder por delitos sexuales contra una menor

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

Agentes de la Oficina Central de la INTERPOL en San José, Costa Rica, ejecutaron ayer miércoles la extradición desde Estados Unidos, de un nicaragüense de apellido Mairena, de 45 años de edad.

Extradición de nicaragüense acusado de abusos en Costa Rica
El sujeto fue detenido en Houston, Texas, tras la solicitud de una captura internacional por parte del Juzgado Penal de Heredia.

El pinolero fue requerido desde Costa Rica por dos delitos de Violación Calificada y dos delitos de Abuso Sexual contra persona menor de edad.

La entrega se realizó en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, de Houston, desde donde fue trasladado a Costa Rica bajo custodia de la INTERPOL.

Ya en territorio costarricense, el sujeto quedó recluido en celdas judiciales de Heredia, a la orden de la autoridad judicial correspondiente.

