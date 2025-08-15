Nica es encontrado decapitado en un barranco en Honduras

Un nicaragüense identificado solo como Reynaldo, presuntamente originario del barrio Hermano Zamora, de Ocotal, Nueva Segovia, fue encontrado sin vida y en estado de descomposición en territorio hondureño.

Supuestamente Reynaldo se dedicaba a vender fajas y algunos otros artículos en comunidades fronterizas como Las Camelias, en San Fernando, Nueva Segovia, las cuales colindan con territorio hondureño.

Desde hace tres días, la Policía de Honduras dio con el paradero del cuerpo, que estaba semi enterrado, pero sin cabeza, la cual fue encontrada hoy viernes cerca de donde se halló el resto del cuerpo.

El hecho ya es investigado por la policía hondureña como un posible crimen.