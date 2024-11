Nica buscada desde inicios de noviembre es encontrada sin vida en Wisconsin, Estados Unidos

La policía de la ciudad de Marshfield, condado de Wood, Wisconsin, Estados Unidos, encontró el cuerpo la nicaragüense Blanca Jessica Hernández Portocarrero, de 30 años de edad.

Blanca Jessica Hernández Portocarrero

Datos preliminares indican, que las autoridades gringas se comunicaron la tarde de ayer con una tía de Blanca Hernández para indicarle que debía identificar el cuerpo de su sobrina, encontrada en un lugar cercano donde vivía.

Sin embargo no se dieron mayores detalles de cómo ocurrió el deceso de Blanca Jessica aunque todo hace indicar que hubo mano criminal y el principal sospechoso es su pareja sentimental Deybin Castro Gutiérrez.

Blanca Jessica Hernández Portocarrero y su pareja Deybin Castro Gutiérrez

Blanca Hernández fue reportada como desaparecida desde el pasado 3 de noviembre, en la misma ciudad de Marshfield, luego de que en horas de la noche estuvo conectada en redes sociales pero no respondió a llamadas a su celular.

La misma familia de Blanca Jessenia se comunicó con Deybin Castro, quien ante la situación se mostr[o esquivo, indicando que ese día no estuvo en casa y no reportaba la desaparición de Blanca Hernández porque no quería problemas con la policía, pues su situación migratoria en Estados Unidos es ilegal.