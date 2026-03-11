Nacen los primeros tres bebés en Hospital Sandino Nuevo Amanecer en Bilwi

La compañera Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua, informó este miércoles que 0en el Hospital Sandino Nuevo Amanecer de Bilwi Puerto Cabezas, Caribe Norte, han nacido los primeros tres bebés.

Nacimientos en el Hospital Sandino

La compañera recalcó que, en el Hospital Sandino Nuevo Amanecer, de Bilwi, “que acabamos de entregar a las familias del Caribe Norte, celebramos la llegada de los tres primeros bebés”.

La Copresidenta detalló que se trata de un varoncito y dos niñas del pueblo miskito. Asimismo, una de las madres, Mery Lesbia White Rosales, ha compartido con emoción que su hijo llevará el nombre de José Sandino Tallman White, celebrando la llegada de esta nueva vida a la familia.

“De verdad, nos pone no solo contentos, sino sobre todo, en primer lugar, agradecidos al Padre Celestial porque pudimos entregar esa obra, que da derechos restituidos a las comunidades afrodescendientes y originarias del Caribe Norte”, sostuvo.

“Y luego vemos cómo somos los nicaragüenses, José Sandino Tallman ha nacido allá en el Hospital Nuevo Amanecer, una nueva vida y nuevas vidas para las familias, para la salud, para las familias de la Región Autónoma de la Costa Caribe”, concluyó.

