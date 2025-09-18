type here...
Músico pierde la vida al impactar contra poste de concreto en la carretera sur

Por Jhonny Martínez
Lectura: Menos de un minuto(s)

De manera inmediata perdió la vida anoche el músico Hernán Alberto Góngora Mendoza, de 33 años, al impactar en moto contra un poste del tendido eléctrico en el kilometro 12 de la carretera sur, en Managua.

Hernán Alberto Góngora Mendoza, de 33 años
Hernán Alberto Góngora Mendoza, de 33 años

Cazadores de noticias informaron que Hernán Alberto conducía de Sur a Norte, cuando por causas desconocidas perdió el control e impactó violentamente contra el poste de concreto.

“Fue tan fuerte el golpe que la motocicleta fue a parar a 10 metros adelante, en tanto el cuerpo ensangrentado quedó al pie del poste”, dijo un testigo de la tragedia.

Hernán Alberto Góngora Mendoza residía en el barrio Hilario Sánchez, localizado en el kilómetro 12 y medio de la carretera sur, a escasas cinco cuadras de donde ocurrió la desgracia vial.

El cuerpo del infortunado fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para determinar con precisión la causa directa del fallecimiento.

El joven Hernán Alberto Góngora estudió economía y perteneció al grupo de música metal Windigo, como bajista y compositor. Sus padres son pastores evangélicos.

