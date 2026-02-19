Murió segunda víctima de colisión de moto contra automóvil en La Paz Centro, León

En un centro asistencial de León se rindió ante la muerte la mañana de este jueves, María Joaquina Rivera Reyes, de 15 años, a causa de las graves lesiones que sufrió al accidentarse la moto en que viajaba como pasajera.

El hecho sucedió a las 6 con 45 minutos de la mañana de ayer en el kilómetro 63 de la carretera a Malpaisillo, en La Paz Centro, León, cuando la menor iba en la moto manejada por su tía Katherine Salome Reyes Altamirano, de 19 años.

Según las investigaciones, debido al exceso de velocidad, Katherine perdió el control de la moto Pulsar color negro placa M 85736 y al invadir el carril contrario impactó contra un automóvil, falleciendo en el acto.

El auto Suzuki color rojo matrícula LE 42-759 era manejado por Jurey José Pulido García, de 43 años, quien circulaba en su preferencia.

A causa del fuerte impacto, María Joaquina salió proyectada por los aires y resultó con graves lesiones en su cabeza que terminaron causándole la muerte a pesar de los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

Al momento del accidente Katherine Salome Reyes llevaba a su sobrina a un centro educativo de la zona, en donde debía de estar a las siete de la mañana, sin embargo, el accidente en la carretera acabó con la vida de ambas.