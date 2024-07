Multan a la empresa Zermat por ocupar la cuesta El Plomo como basurero

Una multa de 25 mil córdobas se le aplicó a la empresa distribuidora de cosméticos, Zermat, por tirar desperdicios en un sitio no autorizado de la cuesta El Plomo, en Managua.

En la página “Yo Quiero Vivir Limpio” se publicaron fotografías de un camión en el que la empresa trasladó una gran cantidad de cajas de cartón, plásticos y papel a un terreno baldío de la Cuesta El Plomo.

De igual manera, la Alcaldía de Managua multó con 5 mil córdobas al dueño del microbús placa M 266-770, quien fue grabado al momento que tiraba desechos, contiguo al pozo de ENACAL, en el distrito 6 de Managua.

Otra multa de 8 mil córdobas se le aplicó al conductor del camión placa M 365-270 quien fue descubierto descargando basura, cerca de la Estación de Bomberos del barrio Milagro de Dios, en el distrito 7 de Managua.

Recuerde que si no quiere que lo multen, no sea “chancho”, deje ensuciar las calles tirando basura en lugares no autorizados.