Mujer sufre graves quemaduras al incendiarse cilindro de gas

Con graves quemaduras en ambos brazos, parte del tórax y espalda fue trasladada al hospital Fernando Vélez Páiz, doña Margarita Mercedes Canales López de 55 años, al incendiarse el cilindro de gas butano cuando preparaba alimentos.

Aparentemente, una fuga en la manguera del tanque de gas provocó la explosión del cilindro de gas, y doña Margarita al intentar apagar las llamas sufrió las quemaduras, que ameritaron su traslado al hospital Antonio Lenin Fonseca.

Doña Margarita habitaba de la gasolinera Uno, una cuadra al norte y 25 varas al oeste, en Managua, hasta donde llegaron miembros de los bomberos unidos para atender la emergencia.

