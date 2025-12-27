Mujer queda con pierna destrozada al ser atropellada por bus del que acababa de bajar en Managua

Con parte de su pierna derecha prácticamente destrozada quedó la señora Morela Arelys Mojica Argüello, de 60 años, luego de que le pasó un bus encima en la esquina opuesta al supermercado La Colonia, en el barrio Monseñor Lezcano, de Managua, la mañana de este sábado.

El conductor del bus de la ruta 116, Luis Murillo Rivera, de 73 años, dijo que la mujer viajaba como pasajera y al llegar al semáforo en rojo, le pidió que le abriera la puerta para bajarse, lo que hizo cortésmente para evitarle que caminara más desde la próxima parada.

Sin embargo, cuando la luz del semáforo cambió a verde, don Luis reinició la marcha y frenó de pronto al escuchar los gritos de la mujer, quien al cruzar por la parte delantera del bus, fue atropellada y quedó tirada en el adoquinado, con fractura expuesta en la tibia y peroné izquierdo.

Al verla sangrando en el suelo, personas que pasaban por el sector auxiliaron a la lesionada y le hicieron un torniquete con un trapo para evitar que siguiera perdiendo sangre, y luego fue llevada por miembros del Benemérito Cuerpo de Bomberos al Hospital Fernando Vélez Páiz.

Mientras estaba en el suelo llorando del dolor, la mujer logró decir que habitaba en el barrio Las Malvinas, del antiguo restaurante Edylil una cuadra al Oeste y una al Sur, a escasos 900 metros de donde sufrió el accidente.

Al sitio del accidente se presentaron miembros de la Policía Nacional para realizar las investigaciones del caso, y retener a don Luis Murillo Rivera quien dijo tener 40 años de experiencia y que nunca había tenido accidentes de esta naturaleza.