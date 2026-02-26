Mujer originaria del Bluff pereció en la “bajada de la muerte” en Corn Island

A causa de un trauma craneal severo y múltiples golpes falleció Rosa Elizabeth Foster Dublon, de 33 años, a las 3 con 30 minutos de la madrugada de este jueves cuando la moto en que viajaba como pasajera cayó a un pequeño guindo.

Rosa Elizabeth Foster Dublon, de 33 años

El accidente vial ocurrió en la conocida “Bajada de la Muerte”, en Corn Island, Caribe Sur, cuando el conductor de la moto perdió el control por causas desconocidas y se salió de la vía.

Las autoridades policiales se encuentran investigando la identidad del conductor de la motocicleta y las circunstancias precisas en que ocurrió la desgracia vial.

Rosa Foster era originaria del puerto El Bluff, en Bluefields, pero tenía varios años de habitar en Corn Island en donde se convirtió en la primera víctima por accidente de tránsito en lo que va de este año 2026.