Mujer nicaragüense y sus 2 hijos son reportados como desaparecidos en Upala, Costa Rica

En calidad de desaparecida se encuentra en Costa Rica la compatriota Yaritza Hernández Cabrera, de 20 años de edad; y sus hijos Giovanny Pulido Hernández, de 9 años; y Surianny Hernández, de 2 años.

La desaparición fue dada a conocer este viernes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a la nica Yaritza y sus 2 hijos.

Según el reporte del OIJ, la nica y sus 2 hijos fueron vistos por última vez esta mañana en el sector de Upala, desconociéndose si se regresaron a Nicaragua o les pasó alguna contingencia.