Mujer nicaragüense y sus 2 hijos son reportados como desaparecidos en Upala, Costa Rica

Por Melvin Canizalez
919

En calidad de desaparecida se encuentra en Costa Rica la compatriota Yaritza Hernández Cabrera, de 20 años de edad; y sus hijos Giovanny Pulido Hernández, de 9 años; y Surianny Hernández, de 2 años.

La desaparición fue dada a conocer este viernes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a la nica Yaritza y sus 2 hijos.

Según el reporte del OIJ, la nica y sus 2 hijos fueron vistos por última vez esta mañana en el sector de Upala, desconociéndose si se regresaron a Nicaragua o les pasó alguna contingencia.

#Costa Rica#Nicaragüense#Ultima Hora