Viuda muere por accidente de motocicleta cuando celebraba su cumpleaños en Chinandega
La motociclista Rosa Elena Espinales murió anoche en el trayecto hacia el hospital Mauricio Abdalah, precisamente cuando andaba celebrando su cumpleaños número 42.
La infortunada falleció a causa de las graves lesiones que sufrió al chocar de frente contra un vehículo color rojo al cual supuestamente le invadió el carril en el sector 8 del municipio de Villanueva, Chinandega.
Al momento de la fuerte colisión, Rosa Elena llevaba como pasajeros a dos personas que resultaron con lesiones leves.
La infortunada habitaba en la comunidad La Sapera, en Villanueva, adonde fue llevado el cuerpo para ser velado y posteriormente realizar sus honras fúnebres.
Tu Nueva Radio Ya conoció que, hace pocos meses Rosa Elena sufrió la pérdida de su esposo y ahora la muerte la sorprendió a ella en plena celebración de su natalicio.