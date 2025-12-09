Mujer motociclista muere al derrapar sobre el pavimento por fuerte viento

Víctima de trauma craneal y politraumatismo murió la tarde de este martes la señora Mabel del Carmen Navarro Baltodano, de 44 años, al derrapar con su motocicleta en un tramo de la carretera El Crucero-Diriamba.

Doña Mabel del Carmen al parecer derrapo al perder el control de su moto debido a los fuertes vientos en esa zona del país.

La finada habitaba en el barrio Dulce Nombre, en la ciudad de San Marcos, departamento de Carazo.

Las estadísticas de Tu Nueva Radio Ya revelan que este año han muerto 426 conductores de motocicleta en distintos accidentes de tránsito, 25 son mujeres.