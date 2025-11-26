Mujer fue ultimada a cuchilladas durante pleito por rencillas personales en Masachapa

La joven Ruth Muñoz Bermúdez, de 29 años, murió la madrugada de este miércoles tras ser atacada a puñaladas por otra mujer en el balneario Masachapa, en el municipio de San Rafael del Sur, departamento de Managua.

Cazadores de noticias informaron que Ruth estaba tomando licor cuando llegó Carolina Mojica, conocida con el alias de “La Guardia”, con quien tenía rencillas por un presunto robo.

En ese momento ambas empezaron a discutir y luego Carolina Mojica la agredió y la persiguió, logrando alcanzarla a pocos metros adelante, donde le asestó varias estocadas.

Aunque Ruth fue llevada de inmediato al centro de salud de Masachapa, el personal de turno confirmó que ya no presentaba signos vitales, por lo cual su cuerpo fue enviado al Instituto de Medicina Legal.

Por su parte, “La Guardia” intentó huir, pero fue detenida por agentes policiales que la pusieron tras las rejas.

Ruth Muñoz dejó en la orfandad a tres menores, quienes quedaron al cuidado de familiares cercanos.