Mujer es hallada sin vida en una calle del barrio Carlos Marx, distrito seis de Managua

La señora Karla López Martínez, de 47 años, fue encontrada muerta en una calle del barrio Carlos Marx, en el Distrito VI de Managua, la mañana de este viernes.

El cuerpo de doña Karla fue hallado exactamente de los semáforos de la colonia Miguel Gutiérrez una cuadra al norte y dos y media abajo.

La mujer amaneció sin vida sobre el muro de protección de un árbol en donde se presume que se durmió ayer jueves horas de la noche.

Pobladores de la zona dijeron que, aunque la infortunada no habitaba en el barrio, la miraban deambular por la zona y anoche presuntamente andaba ebria.

Agentes de la policía del Distrito Seis llegaron al lugar para realizar las investigaciones, en tanto el cuerpo fue llevado al Instituto de Medicina Legal.

Por medio de los estudios forenses, las autoridades esperan que se determinen las causas de muerte de la mujer, de quien también se investiga dónde vivía.