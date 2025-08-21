Mujer celosa mata a la nueva pareja de su ex, y a él le mete tres balazos en Jinotega

La señora Isidra Rodas, de 33 años, murió luego de recibir tres disparos de arma de fuego de parte de Reyna Isabel Pasos Rivera, de 35 años.

Isidra Rodas

El sangriento hecho ocurrió en la comarca El Venado No. 2 en la microrregión de Wamblán, en el municipio de Wiwilí, Jinotega, la tarde de ayer miércoles.

Los reportes precisan que Isidra estaba en su casa cuando se presentó Reyna Isabel Pasos, le pidió un vaso con agua y cuando la víctima se acercó la baleó.

Los disparos impactaron a Isidra en el abdomen y murió en el hospital Jorge Navarro, de Wiwilí, la madrugada de hoy jueves a causa de una hemorragia.

Tras disparar a Isidra, la mujer se dirigió a la comunidad Maquengales, de Wamblán, a buscar a su ex cónyuge Isael Orozco Duarte.

Al ver a su ex pareja de 42 años laborando en la construcción de una casa Reyna Pasos sacó el arma y le realizó tres detonaciones.

Las balas impactaron a Isael en el costado izquierdo y pierna derecha, siendo trasladado al centro de salud de Wiwilí, en tanto la pistolera se dio a la fuga.

Los informes indican que Reyna decidió matar a Isidra porque era la nueva mujer de su ex cónyuge Isael Orozco, a quien también intentó ultimar a tiros.