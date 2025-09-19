type here...
Buscar
27.7 C
Managua
viernes, septiembre 19, 2025
Destacadas

Caribeño pierde la vida en Siuna en pleito por el amor de una mujer

Por Quique GonCan
Lectura: Menos de un minuto(s)

De varios balazos fue asesinado la noche de este viernes el señor Cesar Arauz Arancibia, de 44 años de edad, a manos de un primo con quien discutió por el amor de una mujer.

La tragedia familiar ocurrió en la comunidad Coperna, en el municipio de Siuna, en el Caribe Norte de Nicaragua.

La policía de la localidad ya tiene detenido al primo asesino, para ampliar las investigaciones del hecho.

Supuestamente don Cesar Arauz Arancibia era oriundo de la comunidad 4 Esquinas, en la zona de Wanawas, en el municipio de Rio Blanco.

Si te gustó, comparte
Deja tu comentario
Las Más leídas
© La Nueva Radio YA 2025

Todos los Derechos Reservados
Entretenimiento Digital S.A.
Managua, Nicaragua

Frecuencias: 600 KHZ AM y 99.1 FM
Dirección: Edificio Radio Sandino del Ministerio del Interior tres cuadras al Sur Managua, Nicaragua

Teléfonos: (505) 22707600
Whatsapp: (505) 87110456