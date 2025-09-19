Caribeño pierde la vida en Siuna en pleito por el amor de una mujer

De varios balazos fue asesinado la noche de este viernes el señor Cesar Arauz Arancibia, de 44 años de edad, a manos de un primo con quien discutió por el amor de una mujer.

La tragedia familiar ocurrió en la comunidad Coperna, en el municipio de Siuna, en el Caribe Norte de Nicaragua.

La policía de la localidad ya tiene detenido al primo asesino, para ampliar las investigaciones del hecho.

Supuestamente don Cesar Arauz Arancibia era oriundo de la comunidad 4 Esquinas, en la zona de Wanawas, en el municipio de Rio Blanco.