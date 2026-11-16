El narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como “El Jefe de Jefes” o “El Padrino”, murió ayer domingo a los 80 años, en un hospital privado de Guadalajara, en el estado de Jalisco, México.

Murió a los 80 años Miguel Ángel Félix Gallardo

El fundador del extinto Cártel de Guadalajara falleció a consecuencia de una falla orgánica múltiple, según confirmaron las autoridades de seguridad de Jalisco.

Félix Gallardo había sido trasladado de emergencia el viernes 13 de noviembre desde el complejo penitenciario de Puente Grande, después de presentar dificultades respiratorias, bajos niveles de oxígeno y alteraciones en su estado de conciencia.

El antiguo líder criminal permaneció hospitalizado durante dos días, bajo vigilancia médica y custodia de las autoridades, hasta que se confirmó su fallecimiento alrededor de las dos de la tarde del domingo.

De policía a uno de los mayores capos de México

Un veinteañero Félix Gallardo

Miguel Ángel Félix Gallardo nació el 8 de enero de 1946 en Culiacán, Sinaloa. Antes de convertirse en uno de los narcotraficantes más conocidos de México, trabajó en la Policía Judicial de su estado y llegó a desempeñarse como guardaespaldas de personas vinculadas al poder político.

Durante los años setenta y ochenta, se convirtió en una figura central del narcotráfico mexicano al consolidar, junto con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, alias “Don Neto”, el poderoso Cártel de Guadalajara.

La organización llegó a controlar importantes rutas utilizadas para transportar marihuana, heroína y cocaína hacia Estados Unidos.

Félix Gallardo también estableció vínculos con organizaciones criminales colombianas, lo que permitió ampliar las operaciones de tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia el territorio estadounidense.

Su capacidad para coordinar a diferentes grupos y establecer alianzas le valió los sobrenombres de “El Padrino” y “El Jefe de Jefes”.

El asesinato del agente de la DEA

Enrique “Kiki” Camarena

Uno de los episodios más conocidos de su trayectoria criminal fue el secuestro y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), ocurrido en febrero de 1985.

Camarena investigaba las actividades del Cártel de Guadalajara y había participado en las pesquisas relacionadas con el rancho El Búfalo, en Chihuahua, donde las autoridades mexicanas descubrieron una enorme plantación de marihuana en noviembre de 1984.

El agente estadounidense fue secuestrado en Guadalajara junto con el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar. Ambos fueron asesinados y sus cuerpos encontrados semanas después en Michoacán.

Pasó más de 37 años bajo custodia

Félix Gallardo fue detenido en Guadalajara el 8 de abril de 1989 y posteriormente recibió distintas condenas por narcotráfico, acopio de armas, cohecho y homicidio.

En agosto de 2017, un juez federal lo sentenció a 37 años de prisión por los asesinatos de Camarena y Zavala, además de una condena de 40 años que ya enfrentaba por otros delitos.

Durante sus últimos años, su defensa solicitó que pudiera cumplir sus condenas en prisión domiciliaria debido a su avanzada edad y al deterioro de su salud.

Aunque obtuvo resoluciones judiciales favorables para acceder a ese beneficio, su salida definitiva de prisión no llegó a concretarse porque permanecía pendiente la situación jurídica de otra sentencia.

El narcotraficante continuó recluido en Puente Grande hasta su traslado al hospital, donde finalmente falleció.

Con su muerte desaparece uno de los principales dirigentes de la organización criminal que transformó las rutas del tráfico de drogas en México y cuyas redes terminaron fragmentándose en diferentes cárteles después de su captura.