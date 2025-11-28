Muere el basquetbolista Ethan Dietz que era prospecto para la NBA

Con solo 20 años, el deportista Ethan Dietz falleció dejando luto en el baloncesto de los Estados Unidos. Muchos lo consideraban como uno de los grandes prospectos rumbo a la NBA.

La figura del Connors State College falleció tras sufrir un golpe en la cabeza causada presuntamente por un codazo, durante un partido en el estado de Texas, lo que finalmente le costó la vida.

Reportes indican que el jugador se tomó la cabeza poco después de la acción, y un compañero lo acompañó a la banca, donde presentó mareos antes de ser trasladado a un centro médico.