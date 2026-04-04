Muchacho se mata en su moto al colisionar contra un taxi en Estelí

En el hospital San Juan de Dios, falleció a las dos con 30 minutos de la madrugada de este sábado, el joven Jolfred Josué Hernández Lanuza de 21 años, por las graves lesiones que sufrió anoche al accidentarse en su moto.

El accidente ocurrió frente a Mc Donal, de la ciudad de Estelí, cuando Jolfred Hernández, realizó un giro indebido con la moto placa ES 27 868 e impactó contra el taxi matricula ES 185.

Debido a las graves lesiones Hernández Lanuza, fue llevado al centro asistencial donde se rindió ante la muerte.

El taxista Luis Enrique Rodríguez Herrera de 47 años, dijo que transitaba por la zona cuando fue impactado por la moto.

Jolfred Josué Hernández Lanuza, habitaba en el barrio Arnulfo Romero, donde hoy será velado y mañana le darán cristiana sepultura.