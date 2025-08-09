Muchacho fallece al caer de camión en marcha en San Rafael del Sur, Managua

El joven Leyner Emerson Díaz Lira, de 17 años de edad, falleció poco después de caer de un camión en marcha en la comunidad Sánchez Norte, en el municipio de San Rafael del Sur, la mañana de este sábado.

Tras caer a la vía en circunstancias que son investigadas por las autoridades, Díaz Lira fue llevado de inmediato al centro de salud Marvin Antonio Hernández, en donde se rindió ante la muerte.

Leyner Emerson Díaz Lira habitaba en el barrio Jorge Salazar, cerca de La Subasta, en el Distrito VI de Managua.