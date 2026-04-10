Muchacho es ultimado con arma blanca en calle de Siuna, Caribe Norte

De una estocada en el tórax fue asesinado el joven Adonis Joel Gutiérrez García, de 28 años, en una calle del casco urbano de Siuna, Caribe Norte, la madrugada de ayer jueves.

Fallecido en Siuna

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El hecho sangriento ocurrió frente al depósito de motos, en el sector de la Laguna, por donde Adonis iba caminando cuando fue interceptado por sujetos que le asestaron la mortal estocada.

En una cámara de seguridad se observa cuando Adonis caminaba cerca de Cruz Lorena con dirección a Moskiton, y poco después es llevado en la misma calle por los bomberos a un hospital donde fue declarado sin vida.

Adonis Joel Gutiérrez García habitaba en el barrio Miguel Alvarado, conocido también como La Bomba, donde fue velado para luego darle cristiana sepultura en el campo santo municipal.