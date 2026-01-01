Muchacho atacado a machetazos en Jinotega, fue el primer asesinado del año en Nicaragua

A causa de una profunda herida de machete en el abdomen, murió en la madrugada de este jueves el joven Jasser Guerrero Bravo, de 21 años, tras ser atacado por el sujeto Michael Cantillano Lanzas, de 18 años.

El hecho ocurrió en la comarca El Dorado, del municipio de Jinotega, donde Jasser fue interceptado por Michael Cantillano, quien le descargó el filazo por causas desconocidas.

Al momento del cobarde ataque, Jasser caminaba junto a su padre Manuel Guerrero y unos amigos, entre ellos William Dávila.

Al ver que Jasser había sido macheteado, William Dávila enfrentó a Michael Cantillano con un machete, provocándole heridas en la cabeza que lo dejaron gravemente herido.

Cantillano fue llevado con pronósticos reservados al hospital Victoria Motta de la ciudad de Jinotega, donde está bajo custodia policial.

En tanto la policía retuvo a William Dávila y a otro amigo de Jasser identificado Manuel Guerrero para efectos de investigación.

El asesinado Jasser Guerrero Bravo, era originario del municipio de Matiguás, en el departamento de Matagalpa.