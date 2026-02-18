Muchacha murió al colisionar su moto contra vehículo en carretera La Paz Centro – Malpaisillo

La joven Katherine Salomé Reyes Altamirano, de 19 años, falleció la mañana de este miércoles al accidentarse en su moto cerca del puente Las Américas, en el kilómetro 63 de la carretera La Paz Centro – Malpaisillo, en el departamento de León.

La desgracia sucedió cuando Katherine llevaba como pasajera a María Joaquina Rivera Reyes, de 15 años, a quien supuestamente iba a dejar a su centro de estudios.

Cazadores de noticias informaron que el accidente sucedió presuntamente cuando la motociclista perdió el control y al invadir el carril contrario impactó contra un vehículo que circulaba en sentido opuesto.

Producto del fuerte impacto, Katherine murió en el lugar, mientras que la adolescente resultó lesionada y fue llevada a un centro asistencial de la zona para recibir atención médica.

Katherine habitaba en la comarca La Palma del caserío Villa Cruz, La Paz Centro, hacia donde sería trasladado su cuerpo para velarlo y luego darle cristiana sepultura.

La Policía Nacional investiga las circunstancias precisas del percance vial para determinar responsabilidades.