Familia da gracias a Dios por regreso de capitalina que desapareció por 19 días

Emocionada y dando gracias a Dios se encuentran familiares de Ángela Liseth Acuña Mejía, de 22 años, quien regresó sana y salva a su casa ubicada en el barrio Hialeah de Managua, después de ser reportada como desaparecida desde el pasado 24 de junio por su progenitora Cruz Mejía.



Doña Cruz, se desesperó al pasar de los días y no saber nada de Ángela, quien salió de la casa rumbo a Sébaco, supuestamente para reunirse con su ex pareja René Aguirre Tinoco, de 48 años, quien le entregaría una ayuda económica para el hijo que ambos procrearon.

Sin embargo, después de darse a conocer la supuesta desaparición de Ángela, una mujer que se identificó como Juana Cucalón, se comunicó vía telefónica con la familia de la jovencita y les aseguró que llegaría a eso de las 6 de la tarde de éste miércoles y así mismo ocurrió.

La afligida madre al ver llegar a su hija, la abrazó, beso y agradeció a Dios por llevársela sana y salva.

Por su parte, Ángela, dijo en exclusiva contó a Tu Nueva Radio Ya, que regresó a casa junto a sus 2 hijos, su mamá y sus hermanas, al llegarle la noticia que su familia estaba preocupada y pensando que le había pasado algo malo.

“Yo estaba en una comunidad lejana de Matagalpa, resolviendo un problema familiar y no me comuniqué con mi mamá porque no había señal telefónica, nada tiene que ver en esto mi ex pareja, el padre de mi primer hijo, todo se trató de un mal entendido”, dijo la joven.

En los próximos días, Ángela, quien laboraba en una zona franca retomará sus actividades cotidianas.