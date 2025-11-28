Esteliana falleció atropellada por un auto cuando iba a almorzar, en Pensilvania, Estados Unidos

La compatriota Rosa María Espinoza Rodas, de 41 años, falleció al ser atropellada por un vehículo cuando iba cruzando una calle en Pensilvania, Estados Unidos.

Rosa María era originaria del Diamante de las Segovias y antes de irse a Estados Unidos habitaba en el barrio Estelí Heroico, junto a su padre, Armando Espinoza.

Según los informes, la esteliana había salido de su trabajo para ir a almorzar cuando fue impactada por el auto conducido por un sujeto de 30 años, quien poco después colisionó con otro auto.

El conductor homicida identificado como Shamir Miller fue arrestado y llevado a un hospital para recibir tratamiento por lesiones que sufrió en la cabeza al momento de chocar con el otro auto.

Los agentes presentaron cargos contra Miller por homicidio vehicular y otros delitos, en tanto la investigación sigue en curso.

El señor Armado Espinoza está solicitando ayuda para poder repatriar el cuerpo de su hija a Nicaragua y darle cristiana sepultura en su tierra natal.

Las personas de buen corazón que quieran ayudar económicamente a don Armando en este difícil momento pueden llamarlo al celular 5703-1938.