Motorizado resulta lesionado tras impactar a peatón en el «Cruce de la Muerte» del barrio Carlos Marx

Con golpes de consideración y excoriaciones en diferentes partes del cuerpo resultó el joven Junior Abel Loáisiga Mayorga, de 18 años, luego de impactar con su moto a un peatón en el cruce de la muerte ubicado de la rotonda La Virgen cuatro cuadras arriba en el barrio Carlos Marx.

El accidente sucedió a las dos y 10 minutos de la tarde de este jueves cuando Junior Abel se desplazaba a exceso de velocidad de Este a Oeste en la moto color azul placa M 278-735, cuando se pasó llevando a Ernesto Ocampo, quien cruzaba la pista a pie, empujando su bicicleta, de Norte a Sur.

En las cámaras de seguridad de un negocio de lubricantes quedó grabado el brutal impacto que hizo salir proyectado hacia adelante al motorizado que se dedica a realizar entregas a domicilio, en tanto el peatón cae a un lado de la vía, con golpes leves.

Junto al peatón Ernesto Ocampo también iba cruzando la vía, su amigo Daniel Blass, quien iba cargando una coba en sus hombros y se salvó de ser atropellado, debido a que caminaba unos metros atrás.

El motociclista fue asistido por miembros de los Bomberos Unidos que lo trasladaron a la sala de emergencias del Hospital Alemán-Nicaragüense.

Agentes de tránsito se presentaron al sitio para determinar la responsabilidad de los involucrados, mientras pobladores del sector pidieron que se coloquen reductores de velocidad para evitar otros accidentes.