Motociclista perece tras ser impactado por camioneta y arrollado por camión en Chontales

El motociclista Carlos José Leiva López, de 43 años, falleció de forma inmediata al ser arrollado por un camión de volquete, luego de ser impactado por una camioneta en el municipio de Comalapa, Chontales.

El accidente sucedió a las 7 de la mañana de hoy cerca del Centro Tecnológico «Pablo Úbeda», frente al cuadro de béisbol de la comarca San Patricio.

Doña Reina María Borge dijo que su esposo Carlos Leiva iba saliendo del cuadro deportivo con un manojo de zacate cuando sufrió el accidente.

Tras ingresar en la vía, el motociclista fue impactado por la camioneta gris conducida por Elvin Agustín Leiva, que lo mandó al carril contrario.

En ese momento, el motorizado cayó bajo las llantas delanteras del camión azul con placas M 406-108 manejando por Dámaso León Pérez, quien iba aventajando a la camioneta.

La señora Reina Borge explicó que Carlos Leiva se dirigía en su moto hacia su casa ubicada cerca del mismo lugar para dejarle el zacate que luego ella trabajaba para venderlo.

Carlos José Leiva era conocido cariñosamente como “Pilinche”, trabajaba como albañil y era jugador de béisbol del equipo de Comalapa.

El cuerpo del infortunado fue trasladado en una hamaca por su familia a la que fuera su vivienda, para velarlo y posteriormente darle cristiana sepultura.

Los conductores de la camioneta y el camión fueron detenidos por la Policía para determinar su grado de responsabilidad en el accidente.