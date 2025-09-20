Motociclistas disparan contra grupo de jóvenes y dejan 4 heridos, en el reparto Shick

Momentos de pánico se vivieron la noche del viernes en el sector del Reparto Shick, cerca de la Casa de la Mujer, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de jóvenes que se encontraban en las afueras de un AMPM.

El incidente dejó como resultado cuatro personas baleadas, uno de los heridos es Cristhian Alberto Barrera Escobar, de 22 años, habitante del barrio Enrique Gutiérrez, quien recibió un impacto en la pierna derecha que le provocó una fractura abierta.

El herido fue llevado al hospital Manolo Morales de donde fue remitido al hospital Militar en condición delicada.

Otra de las víctimas es el adolescente José Gabriel Ugarte Romero, de 17 años, quien recibió un impacto de bala en el tórax derecho.

El adolescente se encuentra estable y hasta este sábado permanece en Sala de Observación.

Su madre, doña María Teresa Romeo, relató que su hijo andaba acompañado de amigos comprando snacks y bebidas, cuando los pistoleros, sin mediar palabra, dispararon en contra del grupo.

Las otras dos personas lesionadas, cuyos nombres no fueron revelados, ya recibieron el alta médica.