Motociclista y pasajero pierden la vida estrellados contra un poste en Villa El Carmen

El motorizado Elías Zelaya Ramírez, de 19 años, y su pasajero Andy Pérez, de 21, murieron la mañana de hoy domingo, al estrellarse contra un poste de madera en el municipio de Villa El Carmen, en el departamento de Managua.

Trágico accidente de moto en Villa El Carmen, Managua

Lugareños informaron que, Elías Zelaya conducía en estado de ebriedad una moto placa BO 11-49 en la que perdió el control.

Eso provocó que saliera de la vía y chocaran de manera violenta contra el punto fijo.

Al momento de la fatalidad, las víctimas no portaban casco de seguridad, por lo que al salir proyectados de la moto, sufrieron fracturas en el cráneo y otras partes del cuerpo que les causaron la muerte.