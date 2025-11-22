Motociclista y acompañante mueren en colisión con camioneta en Matagalpa

En el kilómetro 188.5 de la carretera Matiguás – Río Blanco, sector de la comunidad La Ponzoña, en Matagalpa, murió Johnny Javier Muñoz Pastrán, y su acompañante, por la colisión de la moto en que viajaban y una camioneta.

Muñoz Pastrán, y compañía, se desplazaban en una moto Raybar, color naranja con negro, placa MT60 849, la que impactaron contra la parte delantera de una camioneta Toyota, Hilux, color blanco, placa MT26 651.

La tragedia ocurrió esta mañana de sábado, aparentemente por el exceso de velocidad, y posiblemente al aventajar de manera imprudente, uno de los dos conductores.

La camioneta Toyota, Hilux, transportaba un compresor, una puerta de madera con sus mochetas y otros artículos.

La Policía Nacional investiga el accidente de tránsito, y trabaja en la identificación de la segunda víctima.